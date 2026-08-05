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05.08.2026 06:31:29
SAMYANG PACKAGING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SAMYANG PACKAGING hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 900,29 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAMYANG PACKAGING 856,00 KRW je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 131,48 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAMYANG PACKAGING einen Umsatz von 120,11 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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