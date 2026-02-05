Samyang präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samyang hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1731,71 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1926,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 602,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 644,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10158,87 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12101,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2 671,82 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2 562,64 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at