Samyang: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Samyang hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20288,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2791,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,60 Prozent auf 709,84 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 665,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at