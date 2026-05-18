Samyang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Samyang hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3080,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3349,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Samyang 608,27 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 619,98 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at