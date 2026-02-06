|
Samyang Tongsang: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Samyang Tongsang hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1975,82 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -924,000 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Samyang Tongsang im vergangenen Quartal 40,04 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samyang Tongsang 46,29 Milliarden KRW umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7983,81 KRW. Im letzten Jahr hatte Samyang Tongsang einen Gewinn von 4036,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 174,69 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 191,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
