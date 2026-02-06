06.02.2026 06:31:28

Samyang Tongsang: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samyang Tongsang hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1975,82 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -924,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Samyang Tongsang im vergangenen Quartal 40,04 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samyang Tongsang 46,29 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7983,81 KRW. Im letzten Jahr hatte Samyang Tongsang einen Gewinn von 4036,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 174,69 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 191,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen