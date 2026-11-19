Samyang Tongsang hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1545,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 2823,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,31 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at