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18.05.2026 06:31:29
Samyang Tongsang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Samyang Tongsang präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1184,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Samyang Tongsang ein EPS von 1214,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 41,25 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,41 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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