SAMYANG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SAMYANG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 16879,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG noch ein Gewinn pro Aktie von 2457,07 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 930,69 Milliarden KRW – ein Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAMYANG 889,63 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at