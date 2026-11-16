Samyang veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Samyang hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20275,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samyang 2778,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Samyang im vergangenen Quartal 709,84 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samyang 665,88 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at