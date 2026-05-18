SAMYANG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAMYANG ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAMYANG die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2997,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAMYANG noch ein Gewinn pro Aktie von 3553,40 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAMYANG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 838,28 Milliarden KRW im Vergleich zu 865,94 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at