SAMYANG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SAMYANG lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16879,23 KRW, nach 2461,74 KRW im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAMYANG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 930,69 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 889,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at