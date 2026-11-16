Samyoung Electronics legte Quartalsergebnis vor

Samyoung Electronics hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 160,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 140,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 46,34 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,39 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at