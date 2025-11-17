Samyoung Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samyoung Electronics hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 140,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samyoung Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 146,00 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,04 Prozent auf 35,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at