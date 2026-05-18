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18.05.2026 06:31:29
Samyoung Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Samyoung Electronics äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 184,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samyoung Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 241,00 KRW in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Samyoung Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 39,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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