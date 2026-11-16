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16.11.2026 06:31:29
SAMYUNG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SAMYUNG veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7930,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -140,000 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,55 Milliarden KRW – eine Minderung von 45,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,05 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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