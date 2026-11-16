SAMYUNG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SAMYUNG veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7930,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -140,000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,55 Milliarden KRW – eine Minderung von 45,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,05 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at