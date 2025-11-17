SAMYUNG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAMYUNG gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,00 KRW gegenüber 52,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat SAMYUNG im vergangenen Quartal 12,05 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAMYUNG 11,21 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at