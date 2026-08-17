SAMYUNG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAMYUNG präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 60,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 23,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 68,08 Prozent auf 5,10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SAMYUNG 15,96 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at