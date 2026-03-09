SAMYUNG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAMYUNG präsentierte in der am 06.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 271,65 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAMYUNG ein EPS von 27,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SAMYUNG im vergangenen Quartal 42,3 Millionen KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 99,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAMYUNG 14,19 Milliarden KRW umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 290,00 KRW gegenüber 27,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 41,45 Milliarden KRW, gegenüber 47,44 Milliarden KRW im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

