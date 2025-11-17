Samyung Trading gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samyung Trading veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Samyung Trading hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 832,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 784,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 110,36 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at