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18.05.2026 06:31:29
Samyung Trading: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Samyung Trading hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1050,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samyung Trading 943,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Samyung Trading im vergangenen Quartal 109,42 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samyung Trading 115,98 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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