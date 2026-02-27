27.02.2026 06:31:29

Samyung Trading stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samyung Trading ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samyung Trading die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 633,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 634,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,55 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Samyung Trading hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3325,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3219,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 446,87 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 480,19 Milliarden KRW umgesetzt.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
