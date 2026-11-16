Samyung Trading stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samyung Trading hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 867,00 KRW gegenüber 832,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,31 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at