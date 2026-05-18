SAMYUNG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SAMYUNG hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 133,00 KRW, nach 6,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 6,59 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,39 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at