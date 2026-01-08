SAN-A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SAN-A hat am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 35,62 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAN-A 35,78 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 60,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at