SAN-A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SAN-A ließ sich am 07.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAN-A die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,59 JPY gegenüber 47,25 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,77 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at