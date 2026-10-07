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07.10.2026 06:31:28
SAN-A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SAN-A hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 55,85 JPY, nach 47,74 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat SAN-A im vergangenen Quartal 66,16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAN-A 63,16 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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