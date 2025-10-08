|
08.10.2025 06:31:29
SAN-A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SAN-A hat am 07.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAN-A 51,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 63,16 Milliarden JPY gegenüber 62,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerMehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.