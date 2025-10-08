SAN-A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAN-A hat am 07.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAN-A 51,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 63,16 Milliarden JPY gegenüber 62,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at