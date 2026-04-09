SAN-A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SAN-A hat am 07.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 53,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 63,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAN-A einen Umsatz von 60,53 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 172,67 JPY. Im letzten Jahr hatte SAN-A einen Gewinn von 185,49 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,55 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 237,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at