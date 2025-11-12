San-Ai Oil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

San-Ai Oil hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 28,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte San-Ai Oil 29,56 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 154,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at