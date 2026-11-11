San-Ai Oil informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

San-Ai Oil ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat San-Ai Oil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34,93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent auf 157,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at