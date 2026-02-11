San-Ai Oil: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

San-Ai Oil hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 53,74 JPY. Im letzten Jahr hatte San-Ai Oil einen Gewinn von 33,13 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 151,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at