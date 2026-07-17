Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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17.07.2026 10:47:00
San Franciscos Bürgermeister fordert stärkere Regulierung von Waymo-Autos
Nachdem die tausend Autos große Flotte am Nationalfeiertag den Verkehr teils zum Erliegen gebracht hatte, fordert Bürgermeister Lurie nachhaltige Veränderungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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