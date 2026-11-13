San-In Godo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

San-In Godo Bank hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49,40 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,45 Milliarden JPY – ein Plus von 47,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem San-In Godo Bank 39,06 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at