|
02.02.2026 06:31:29
San-In Godo Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
San-In Godo Bank äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent auf 37,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!