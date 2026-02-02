San-In Godo Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

San-In Godo Bank äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 40,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent auf 37,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at