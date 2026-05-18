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18.05.2026 06:31:29
San-In Godo Bank legte Quartalsergebnis vor
San-In Godo Bank präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 39,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte San-In Godo Bank 36,72 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 45,28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 150,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 122,89 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 156,96 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 128,17 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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