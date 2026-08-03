San-In Godo Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

San-In Godo Bank hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 50,02 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at