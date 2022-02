San ju San Financial Group,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

San ju San Financial Group, präsentierte am 10.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 50,11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 17,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at