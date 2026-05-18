San ju San Financial Group,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

San ju San Financial Group, präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat San ju San Financial Group, im vergangenen Quartal 19,10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte San ju San Financial Group, 14,77 Milliarden JPY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 118,61 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 83,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 69,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte San ju San Financial Group, 59,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at