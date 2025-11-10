San ju San Financial Group, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

San ju San Financial Group, stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 110,71 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 88,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,16 Prozent auf 17,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at