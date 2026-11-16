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16.11.2026 06:31:29
San ju San Financial Group, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
San ju San Financial Group, hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,69 Milliarden JPY – ein Plus von 26,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem San ju San Financial Group, 17,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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