San ju San Financial Group, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

San ju San Financial Group, hat am 13.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Das EPS wurde auf 82,70 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte San ju San Financial Group, 50,11 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,71 Prozent auf 16,14 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

