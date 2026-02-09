San ju San Financial Group, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

San ju San Financial Group, präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 152,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65,74 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,90 Prozent auf 16,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at