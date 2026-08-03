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03.08.2026 06:31:29
San ju San Financial Group, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
San ju San Financial Group, hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,49 JPY gegenüber 26,79 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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