San ju San Financial Group, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

San ju San Financial Group, lud am 11.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 92,24 JPY. Im Vorjahresviertel waren 105,06 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,38 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at