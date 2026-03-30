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30.03.2026 06:31:29
San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
San Juan Basin Royalty Trust Units of BenefInt vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 99,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0,01 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,03 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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