San Miguel B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

San Miguel B hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,70 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,43 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 535,78 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 49,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 357,29 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at