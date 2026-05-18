San Miguel B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

San Miguel B hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte San Miguel B ein EPS von 11,67 PHP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 428,32 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte San Miguel B 360,91 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at