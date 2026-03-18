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18.03.2026 06:31:28
San Miguel B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
San Miguel B hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,12 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,200 PHP erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 394,23 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395,86 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 39,72 PHP. Im Vorjahr waren -7,100 PHP je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,72 Prozent auf 1 575,38 Milliarden PHP. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1 485,35 Milliarden PHP gelegen.
Redaktion finanzen.at
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