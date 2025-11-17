San Miguel B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

San Miguel B hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,51 PHP vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,74 PHP erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 372,91 Milliarden PHP – eine Minderung von 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 390,50 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at