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18.11.2026 06:31:28
San Miguel B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
San Miguel B hat am 15.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
San Miguel B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,93 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,510 PHP je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat San Miguel B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 501,32 Milliarden PHP im Vergleich zu 372,91 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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