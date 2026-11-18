San Miguel B hat am 15.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

San Miguel B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,93 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,510 PHP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat San Miguel B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 501,32 Milliarden PHP im Vergleich zu 372,91 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at